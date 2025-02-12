Названо «дно доллара» в 2025 году
В 2025 году «дно доллара» — 85 рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Ранее курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 94 рублей. Всего с начала 2025 года американская валюта подешевела к российской на 17,4% или на 19,18 рубля.
«Минимальный уровень доллара в текущем цикле падения может находиться в диапазоне 90–95 рублей, если сохранятся благоприятные внешние условия и устойчивый спрос на рубль. В 2025 году возможно снижение курса еще ниже — к уровню 85–90 рублей за доллар», — прокомментировал это Щербаченко.
При этом, по мнению руководителя направления аналитического сервиса Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев, вероятность падения курса доллара ниже 90 рублей в 2025 году является невысокой и текущее укрепление рубля, скорее всего, будет временным.
«Скорее всего, резких движений курса доллара не будет, так как для экономики являются вредными любые резкие и сильные движения курса доллара как вверх, так и вниз. Также слишком сильное снижение курса доллара приведет к низкой наполняемости бюджета. Поэтому вероятность роста курса доллара многократно выше его существенного снижения», — добавил кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин.
Говоря о причинах нынешнего падения доллара, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты объяснили , что оно связано с притоком валютной выручки в Россию, сезонным снижением спроса на доллары, высокими ставками и ожиданиями инвесторов по нормализации геополитической ситуации.