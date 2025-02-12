Сенатор рассказал, как решить проблемы с редкоземельными металлами

Сенатор Жуков рассказал, как решить проблемы с редкоземельными металлами
Для решения проблем в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов в России требуются комплексный подход, дополнительные инвестиции и модернизация предприятий. Такое мнение 12 февраля озвучил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Жуков.
Он провел круглый стол, посвященный проблемам добычи и переработки редкоземельных металлов и путям их решения. По словам сенатора, которые приводятся на сайте палаты регионов, указанные ресурсы играют ключевую роль в высоких технологиях и служат основой для производства современных электронных устройств, магнитов, аккумуляторов и многих других компонентов для оборонной и энергетической отраслей.
Жуков отметил, что Россия, занимающая второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, сталкивается с серьезными проблемами в данной области.
«Необходимо отметить недостаточную степень освоенности месторождений. На сегодняшний день лишь несколько крупных проектов находятся на стадии активной разработки, что ограничивает возможности страны по удовлетворению внутреннего и внешнего спроса», — констатировал парламентарий.
Он также указал на технологическое отставание страны в переработке таких металлов, уточнив, что большинство мощностей находятся за пределами РФ, в итоге она становится зависимой от импорта готовой продукции и технологий.
«Это приводит к потере добавленной стоимости, так как мы экспортируем сырье, а не готовую продукцию», — пояснил Жуков, добавив, что трудности возникают и из-за санкций на поставки технологий и экспорт продукции.
Подводя итоги, сенатор подчеркнул важность комплексного подхода к решению проблем добычи и переработки редкоземельных металлов в России и озвучил необходимость в инвестициях в научные исследования и разработки, модернизации производств и активном сотрудничестве между бизнесом и государством.