Россия договорилась с талибами* о закупках газировки
Афганистан начал поставки в Россию различных товаров, в том числе газированных напитков, специй, фруктов и драгоценных камней. Об этом рассказал РИА Новости российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
По его словам, в первую очередь Россия закупает в Афганистане сухофрукты и изюм. Также ведутся поставки овощей, винограда, гранатов с юга страны, но пока в небольших объемах.
«Россия покупает афганские специи, газированные и энергетические напитки, лекарственные травы - лаванду, чабрец, солодку (…) В России начинают знакомиться и с афганским шафраном. Его называют «красным золотом» Востока», - заметил Жирнов.
Посол также обратил внимание на то, что Афганистан поставляет в Россию хромовые руды, концентраты, минералы, рубины и изумруды.
«Ну и казаны, конечно, для плова. Ценители афганской кухни - а у нас их все больше, - знают, что готовить главное афганской блюдо надо, как и положено, в афганском казане», - подчеркнул Жирнов.
После того как США приняли в 2021 году решение о выводе своих войск из Афганистана, к власти в стране пришли члены движения «Талибан»*. Они дошли до Кабула и взяли город без боя, а затем сформировали правительство страны.
При этом новые власти Афганистана объявили о том, что хотят развивать позитивные отношения со странами мира. В том числе, и о планах создать в Афганистане логистический энергохаб. Таким образом, талибы хотят превратить страну в логистический узел для поставок энергоресурсов, включая нефть из России.
*движение запрещено в РФ.