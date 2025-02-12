Россия договорилась с талибами* о закупках газировки

Афганистан начал поставки в Россию различных товаров, в том числе газированных напитков, специй, фруктов и драгоценных камней. Об этом рассказал РИА Новости российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, в первую очередь Россия закупает в Афганистане сухофрукты и изюм. Также ведутся поставки овощей, винограда, гранатов с юга страны, но пока в небольших объемах.

« Р о с с и я п о к у п а е т а ф г а н с к и е с п е ц и и , г а з и р о в а н н ы е и э н е р г е т и ч е с к и е н а п и т к и , л е к а р с т в е н н ы е т р а в ы - л а в а н д у , ч а б р е ц , с о л о д к у ( … ) В Р о с с и и н а ч и н а ю т з н а к о м и т ь с я и с а ф г а н с к и м ш а ф р а н о м . Е г о н а з ы в а ю т « к р а с н ы м з о л о т о м » В о с т о к а » , - з а м е т и л Ж и р н о в .

Посол также обратил внимание на то, что Афганистан поставляет в Россию хромовые руды, концентраты, минералы, рубины и изумруды.

« Н у и к а з а н ы , к о н е ч н о , д л я п л о в а . Ц е н и т е л и а ф г а н с к о й к у х н и - а у н а с и х в с е б о л ь ш е , - з н а ю т , ч т о г о т о в и т ь г л а в н о е а ф г а н с к о й б л ю д о н а д о , к а к и п о л о ж е н о , в а ф г а н с к о м к а з а н е » , - п о д ч е р к н у л Ж и р н о в .

После того как США приняли в 2021 году решение о выводе своих войск из Афганистана, к власти в стране пришли члены движения «Талибан»*. Они дошли до Кабула и взяли город без боя, а затем сформировали правительство страны.

При этом новые власти Афганистана объявили о том, что хотят развивать позитивные отношения со странами мира. В том числе, и о планах создать в Афганистане логистический энергохаб. Таким образом, талибы хотят превратить страну в логистический узел для поставок энергоресурсов, включая нефть из России.

*движение запрещено в РФ.