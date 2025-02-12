Лавров высказался о готовящемся 16-м пакете санкций ЕС против России

Европейский союз (ЕС) в настоящее время готовит против России 16-й пакет санкций, хотя экономические результаты от подобной политики плачевны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Евросоюз готовит уже 16-й пакет санкций, а экономические результаты плачевны. Резко возросла стоимость российского газа, других энергоносителей, которые долгие десятилетия благодаря своей доступности обеспечивали экономический подъем прежде всего Германии, других лидеров Евросоюза и всей так называемой единой Европы", - сказал министр.
Антироссийские санкции, указал Лавров, "никому в мире не помогают развивать торговые и экономические связи, в том числе вредят и тем странам, которые эти рестрикции вводят".
"Посмотрите, как сейчас специалисты комментируют решение президента [США Дональда] Трампа ввести 25-процентные пошлины на сталь и алюминий всех стран, которые поставляют эти товары в Соединенные Штаты. Уже просчитано, что это будет существенно негативно сказываться на экономике самой страны, которая к этим мерам прибегает", - привел пример глава МИД РФ.