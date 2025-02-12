Европейский союз (ЕС) в настоящее время готовит против России 16-й пакет санкций, хотя экономические результаты от подобной политики плачевны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

" Е в р о с о ю з г о т о в и т у ж е 1 6 - й п а к е т с а н к ц и й , а э к о н о м и ч е с к и е р е з у л ь т а т ы п л а ч е в н ы . Р е з к о в о з р о с л а с т о и м о с т ь р о с с и й с к о г о г а з а , д р у г и х э н е р г о н о с и т е л е й , к о т о р ы е д о л г и е д е с я т и л е т и я б л а г о д а р я с в о е й д о с т у п н о с т и о б е с п е ч и в а л и э к о н о м и ч е с к и й п о д ъ е м п р е ж д е в с е г о Г е р м а н и и , д р у г и х л и д е р о в Евросоюза и всей так называемой единой Европы", - сказал министр.

Антироссийские санкции, указал Лавров, "никому в мире не помогают развивать торговые и экономические связи, в том числе вредят и тем странам, которые эти рестрикции вводят".