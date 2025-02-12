Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Украина продолжает получать российский газ через словацкий газопровод. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бланар уточнил, что Киев перекупает российский газ у иностранных компаний.

« Ч е р е з с л о в а ц к у ю т е р р и т о р и ю н а У к р а и н у т е ч е т р у с с к и й г а з , к о т о р ы й У к р а и н а к у п и л а з а г р а н и ц е й » , — п о д е л и л с я Б л а н а р .

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны на востоке страны. Министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что поставками газа на Украину занимаются компании из Чехии и Германии.

Bloomberg: цены на газ в Европе достигли максимума с февраля 2023 года

До этого газета Financial Times писала, что Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне резкого подорожания. В газете отметили, что цены на газ в Европе в три-четыре раза выше, чем в Соединенных Штатах, что оказывает серьезное влияние на европейские компании.