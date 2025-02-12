Сийярто заявил, что Венгрия нашла решение по оплате российского газа
Венгрия нашла решение по оплате российского газа в условиях американских санкций против Газпромбанка.
Об этом РИА Новости рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами», — приводит его слова агентство.
Сийярто отметил, что ситуация была сложной и что подобное не должно происходить в международной политике.
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Кроме того, он назвал ограничения разочаровывающим шагом со стороны бывшей американской администрации.
Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия из-за продления антироссийских санкций со стороны ЕС ещё на полгода потеряет около €3—4 млрд.