Расходы бюджета могут стать причиной повышения ключевой ставки Банка России с 21 процента до 23 процентов. Об этом заявил экономист Андрей Бархота. Его процитировали «Известия».

По мнению другого экономиста Алексея Кричевского, ставка может подняться до 22 процентов. В свою очередь, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Алла Чалова отметила, что ускоренное финансирование январских расходов федерального бюджета обеспечит, как минимум, сохранение ставки на текущем уровне.

Как будет меняться ключевая ставка ЦБ в 2025 году: прогноз эксперта

Ранее появился прогноз, согласно которому Банк России не повысит ключевую ставку и сохранит ее без изменений по итогам ближайшего заседания. Это предположение обосновывают тем, что в стране наблюдается замедление темпов роста кредитования как в корпоративном, так и в частном секторах. Кроме того, аналитики считают компромиссным решение ЦБ о сохранении нынешнего уровня «ключа».