Россия сохранила второе место в мире по производству золота

Россия в 2024 году выпустила 330 тонн золота, сохранив второе место среди крупнейших производителей драгоценного металла, следует из данных профильных национальных министерств и служб.

Россия не раскрывает данные по производству в абсолютном выражении с 2022 года, однако известно, что в 2021 году Министерство финансов сообщало о производстве 313,8 тонны золота, без учета вторичного производства из лома.

По данным Росстата, производство золота в 2024 году вернулось к росту (плюс 5,3%). Исходя из этого, оно отыграло снижение 2023 года и достигло около 330 тонн, передает РИА «Новости».

Китай сохраняет лидерство по производству золота, увеличив выпуск до 377 тонн (плюс 0,6%). Австралия, занявшая третье место, сократила производство до 290 тонн (минус 2%).

В пятерку крупнейших производителей также вошли Канада и США, причем Канада увеличила производство на 1%, до 200 тонн, а США сократили на 5,9%, до 160 тонн.

Общее мировое производство золота в 2023 году увеличилось на 0,5% и составило 3267 тонн. Среди крупнейших производителей также выделяются Гана и Мексика, которые зафиксировали прирост выпуска на 3,2% и 2,4% соответственно – до 130 тонн золота каждая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году был зафиксирован максимальный с 2013 года объем покупки золота – 75,6 тонны в виде ювелирных изделий, монет и слитков. Золото в России стало самым доходным активом.