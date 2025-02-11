Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2025 год

Баррель этого сорта будет стоить 74 доллара 50 центов. Ранее в ведомстве ожидали, что средняя стоимость составит 74 доллара 31 цент.

Как следует из отчёта управления энергетической информации министерства, прогноз цены Brent на 2026 года остался прежним — 66 долларов 46 центов.

В американском ведомстве также считают, что новые санкции против России повлияют на маршруты поставок сырья в мире и немного сократят прогноз по его добыче в нашей стране.

В начале января Вашингтон ввёл ограничения в отношении российского нефтегазового сектора. В список попали несколько компаний, а также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы и руководители профильных холдингов.