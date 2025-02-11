Индия включила Россию в группу 20 стран для увеличения экспорта

Правительство Индии решило включить Россию в группу из 20 стран, для которых будет придаваться особое значение в вопросах увеличения экспорта. Об этом стало известно из заявления государственного министра торговли и промышленности Джитина Прасад на заседании нижней палаты парламента.

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В перечень стран, куда будет ориентирован индийский экспорт, также вошли США, Китай, Великобритания, Франция, Германия, ОАЭ, Япония, Бразилия и Австралия. Министр подчеркнул, что каждая из этих стран была выбрана на основании их значимости для торговли.

В рамках подготовки к этой инициативе в январе прошло совещание с торговыми представителями Индии в этих странах, на котором обсуждались стратегии стимулирования торговли и решение логистических проблем, сдерживающих рост индийского экспорта. Прасад заявил, что среди предложенных мер — создание аналитических платформ для изучения возможностей развивающихся рынков и предоставление информации о доступе для малых и средних предприятий.

С момента установления активных торговых отношений товарооборот между Россией и Индией вырос в пять раз с 2020 года, превысив $64 млрд в 2024 году. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил уверенность в том, что объем торговли между двумя странами достигнет $100 млрд к 2030 году, что находится в зоне реализации.

Напомним, что Министерство обороны Индии заключило контракт с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщило индийское оборонное ведомство в социальной сети X (ранее Twitter).