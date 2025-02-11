Мосбиржа будет технически готова к торгам на выходных к 1 марта

Московская биржа сообщила, что будет технически готова к запуску торгов в выходные дни к 1 марта 2025 года, следует из сообщения торговой площадки.

Дополнительная сессия входного дня будет проходить во временной промежуток с 9:50 до 18:59 мск.

« В д н и п р о в е д е н и я д о п о л н и т е л ь н о й с е с с и и в ы х о д н о г о д н я Т о р г о в о - к л и р и н г о в а я с и с т е м а б у д е т д о с т у п н а д л я п о д к л ю ч е н и я п о в с е м п р о т о к о л а м н а ч и н а я с 0 7 : 5 0 м с к . В р е м я о к о н ч а н и я д о с т у п н о с т и — н е р а н е е ч е м 2 0 : 0 0 м с к » , — о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и биржи.

Допуск участников торгов к торгой сессии начнет осуществляться с марта 2025 года.

В конце января сообщалось , что в выходные на Мосбирже будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке. Торги будут организованы в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня, то есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных.