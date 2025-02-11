Мемкоин ЦАР потерял в цене более 95% после запуска

Мемкоин $CAR Центральноафриканской Республики потерял в цене более 95% на следующий день после запуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

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О запуске первого национального мемкоина президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил в понедельник, 10 февраля. На пике того же дня, который пришелся на 05:01 по московском времени, он стоил 0,8483 доллара.

Однако к 14:50 по московскому времени 11 февраля его цена упала до 0,0398 доллара. Таким образом он потерял 95,31% стоимости.

При этом у себя в соцсетях президент ЦАР поспешил назвать запуск $CAR «потрясающим успехом».

Напомним, что до этого собственный мемкоин запустил президент США Дональд Трамп. Криптовалюта получила название OFFICIAL TRUMP. Менее чем за сутки она выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил десять миллиардов долларов.