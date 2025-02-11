В США оценили отказ Трампа от выпуска пенни

Прекращение выпуска одноцентовых монет в США может повысить общие расходы на чеканку мелких денег, несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа о необходимости экономить. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск новых монет в один цент для экономии бюджета. По его словам, США чеканят пенни, который «стоит больше двух центов».

Однако, по данным телеканала, в этом плане есть серьезный изъян, так как постепенный отказ от пенни может привести к необходимости выпускать больше пятицентовых монет – никелей, что будет обходиться бюджету гораздо дороже.

« Б е з п е н н и о б ъ е м н и к е л е в ы х м о н е т в о б р а щ е н и и д о л ж е н в ы р а с т и , ч т о б ы з а п о л н и т ь п р о б е л в т р а н з а к ц и я х н а н е б о л ь ш и е с у м м ы . О т к а з о т п е н н и н е т о л ь к о н е э к о н о м и т д е н ь г и , н о и у в е л и ч и в а е т ф и н а н с о в о е б р е м я » , - у в е р е н а к о м п а н и я - п р о и з в о д и т е л ь з а г о т о в о к д л я п е н н и A r t a z n о р г а н и з а ц и я A m e r i c a n f o r C o m m o n C e n t s .

По данным Монетного двора США, стоимость производства одного пенни составляет 3,7 цента, а никель обходится уже в 13,8 цента. При этом если Монетному двору придется отчеканить всего 850 000 дополнительных никелей в 2025 году, чтобы удовлетворить спрос со стороны розничной торговли, то это уничтожит экономию от отмены пенни, констатирует издание.

« Ц е н а п р о и з в о д с т в а п е н н и в п о с л е д н и е г о д ы о с т а в а л а с ь о т н о с и т е л ь н о с т а б и л ь н о й , в т о в р е м я к а к с т о и м о с т ь п р о и з в о д с т в а н и к е л е в ы х м о н е т р о с л а , у в е л и ч и в ш и с ь п р и м е р н о н а 2 0 % с 2 0 2 2 г о д а и з - з а р а з н и ц ы в с т о и м о с т и с ы р ь я » , - п о д ч е р к и в а е т с я в с т а т ь е .

Однако Национальная ассоциация магазинов шаговой доступности согласилась с идеей отказа от пенни, чтобы ускорить время совершения транзакций. А эксперты отмечают, что сейчас пенни неликвидны и все больше людей хранят их в ящиках для хлама или даже не удосуживаются поднять, уронив на землю, так как не считают чем-то важным и необходимым для себя.