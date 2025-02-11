В США оценили отказ Трампа от выпуска пенни
Прекращение выпуска одноцентовых монет в США может повысить общие расходы на чеканку мелких денег, несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа о необходимости экономить. Об этом сообщил телеканал CNN.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск новых монет в один цент для экономии бюджета. По его словам, США чеканят пенни, который «стоит больше двух центов».
Однако, по данным телеканала, в этом плане есть серьезный изъян, так как постепенный отказ от пенни может привести к необходимости выпускать больше пятицентовых монет – никелей, что будет обходиться бюджету гораздо дороже.
«Без пенни объем никелевых монет в обращении должен вырасти, чтобы заполнить пробел в транзакциях на небольшие суммы. Отказ от пенни не только не экономит деньги, но и увеличивает финансовое бремя», - уверена компания-производитель заготовок для пенни Artazn организация American for Common Cents.
По данным Монетного двора США, стоимость производства одного пенни составляет 3,7 цента, а никель обходится уже в 13,8 цента. При этом если Монетному двору придется отчеканить всего 850 000 дополнительных никелей в 2025 году, чтобы удовлетворить спрос со стороны розничной торговли, то это уничтожит экономию от отмены пенни, констатирует издание.
«Цена производства пенни в последние годы оставалась относительно стабильной, в то время как стоимость производства никелевых монет росла, увеличившись примерно на 20% с 2022 года из-за разницы в стоимости сырья», - подчеркивается в статье.
Однако Национальная ассоциация магазинов шаговой доступности согласилась с идеей отказа от пенни, чтобы ускорить время совершения транзакций. А эксперты отмечают, что сейчас пенни неликвидны и все больше людей хранят их в ящиках для хлама или даже не удосуживаются поднять, уронив на землю, так как не считают чем-то важным и необходимым для себя.