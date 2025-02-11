Экономист оценил данные о сокращении запасов золота в российских банках

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о сокращении запасов золота в российских банках.

Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года сократились вдвое, достигнув самого низкого показателя с июля 2022 года. Об этом ранее сообщил РБК, ссылаясь на данные Банка России. В материале говорится, что на 1 января текущего года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, было 325,4 млрд руб. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в кредитных организациях хранилось 38,1 т этого металла — вдвое меньше, чем осенью 2023 года, когда был достигнут трехлетний максимум.

Сокращение запасов золота в банках ничем не угрожает российской экономике, отметил специалист.

Запасы золота есть у ЦБ, но он их не распродает. Кроме того, есть запасы золота есть у конкретных банков, они предназначены для реализации населению. И если они сократились, значит, россияне купили это золото. Они приобретают золотые монеты или золотые слитки из-за боязни инфляции или просто потому, что у них много денег. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Многие россияне рассматривают золото как инструмент для инвестиций, добавил эксперт.

« З о л о т о с е й ч а с н а п о д ъ е м е , о н о р а с т е т в ц е н е д о с т а т о ч н о б ы с т р о . В о м н о г о м э т о с в я з а н о с п о л и т и к о й [ п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а ] Т р а м п а , к о т о р а я п о т е н ц и а л ь н о м о ж е т г р о з и т ь н е п р и я т н о с т я м и г л о б а л ь н о й э к о н о м и к е . П о э т о м у з о л о т о с е й ч а с — э т о д о с т а т о ч н о и н т е р е с н ы й и н в е с т и ц и о н н ы й и н с т р у м е н т » , - о т м е т и л э к о н о м и с т .

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о ценах на золото обозримой перспективе.

« З о л о т о н а ч н е т д е ш е в е т ь , е с л и , к п р и м е р у , в т о й ж е А м е р и к е н а ч н е т с я б ы с т р ы й э к о н о м и ч е с к и й п о д ъ е м . Т о г д а н а ч н у т д о р о ж а т ь а к ц и и к о м п а н и й , и л ю д и с т а н у т п р о д а в а т ь з о л о т о и п о к у п а т ь ц е н н ы е б у м а г и . П р и т а к о м с ц е н а р и и з о л о т о у п а д е т в ц е н е . О д н а к о п о к а с о о т в е т с т в у ю щ и х п е р с п е к т и в н е п р о с м а т р и в а е т с я – з о л о т о п а д а т ь н е с о б и р а е т с я . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь о с н о в н о й с ц е н а р и й п о з о л о т у с о с т о и т в т о м , ч т о в б л и ж а й ш е е в р е м я о н о б у д е т р а с т и . Т е м б о л е е Т р а м п с е й ч а с а к т и в н о в в я з ы в а е т с я в г л о б а л ь н у ю т о р г о в у ю в о й н у . К и т а й ц ы , к п р и м е р у , г о в о р я т , ч т о э т о т о л ь к о е е н а ч а л о . А е с л и э т о т а к , т о з о л о т о п р о д о л ж и т д о р о ж а т ь к а к з н а ч и т е л ь н ы й а к т и в » , - с к а з а л о н .

Ранее сообщалось, что золото оказалось наиболее доходным активом в России по итогам 2024 года.