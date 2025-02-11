Экономист оценил данные о сокращении запасов золота в российских банках
Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о сокращении запасов золота в российских банках.
Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года сократились вдвое, достигнув самого низкого показателя с июля 2022 года. Об этом ранее сообщил РБК, ссылаясь на данные Банка России. В материале говорится, что на 1 января текущего года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, было 325,4 млрд руб. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в кредитных организациях хранилось 38,1 т этого металла — вдвое меньше, чем осенью 2023 года, когда был достигнут трехлетний максимум.
Сокращение запасов золота в банках ничем не угрожает российской экономике, отметил специалист.
Запасы золота есть у ЦБ, но он их не распродает. Кроме того, есть запасы золота есть у конкретных банков, они предназначены для реализации населению. И если они сократились, значит, россияне купили это золото. Они приобретают золотые монеты или золотые слитки из-за боязни инфляции или просто потому, что у них много денег.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук
Многие россияне рассматривают золото как инструмент для инвестиций, добавил эксперт.
«Золото сейчас на подъеме, оно растет в цене достаточно быстро. Во многом это связано с политикой [президента США Дональда] Трампа, которая потенциально может грозить неприятностями глобальной экономике. Поэтому золото сейчас — это достаточно интересный инвестиционный инструмент», - отметил экономист.
Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о ценах на золото обозримой перспективе.
«Золото начнет дешеветь, если, к примеру, в той же Америке начнется быстрый экономический подъем. Тогда начнут дорожать акции компаний, и люди станут продавать золото и покупать ценные бумаги. При таком сценарии золото упадет в цене. Однако пока соответствующих перспектив не просматривается – золото падать не собирается. На сегодняшний день основной сценарий по золоту состоит в том, что в ближайшее время оно будет расти. Тем более Трамп сейчас активно ввязывается в глобальную торговую войну. Китайцы, к примеру, говорят, что это только ее начало. А если это так, то золото продолжит дорожать как значительный актив», - сказал он.
Ранее сообщалось, что золото оказалось наиболее доходным активом в России по итогам 2024 года.