Курс евро на межбанковском рынке упал ниже 98 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 98 рублей. Это произошло впервые с 5 сентября 2024 года.

Падением отметился и доллар - на бирже он торгуется на отметке в 94,3 рубля.

Ранее "РГ" рассказывала, что рубль может продолжить расти как минимум еще месяц. Однако о долгосрочном закреплении на текущих рубежах и масштабной волне укрепления рубля говорить преждевременно.

Один из факторов нынешнего укрепления рубля может быть связан с инфляцией. Это высокие процентные ставки и, как следствие, высокие доходности российских облигаций.