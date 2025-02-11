Российская нефть ESPO подешевела для Китая

Китайским нефтеперерабатывающим заводам предложены условия для закупки российской нефти марки ESPO (ВСТО) по сниженной цене на фоне санкций США, которые осложнили логистику и привели к появлению административных барьеров, сообщает Bloomberg. Поставки нефти с маркой ESPO на март 2025 года торгуются с премией от $2 до $3 за баррель по сравнению с ICE Brent, в то время как в прошлом месяце эта премия составляла более $5 за баррель.

Согласно данным агентства, после введения новых санкций стоимость транспортировки нефти ESPO в Китай возросла в пять раз. В январе 2025 года эта сумма достигала $7 млн, в то время как в начале месяца составляла лишь $1,5 млн. В ответ на эти изменения Reuters сообщал о приостановке закупок российской нефти Китаем и Индией, которые решили увеличить импорт сырья с Ближнего Востока, из Африки и Америки. Это привело к росту цен на топливо и фрахт.

В феврале 2025 года некоторые государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая начали воздерживаться от закупок российской нефти, принимая во внимание риски и последствия работы с маркой ESPO.

10 января 2025 года США ввели новые санкции против российского энергетического сектора, назвав эти меры самыми значительными за всю историю. Под санкции попали, в частности, компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и более 180 судов, которые Вашингтон рассматривал как «теневой флот» для поставок нефти. В ответ на эти меры Европейский Союз также готовит новые ограничения, в том числе разрабатывая юридические основания для захвата танкеров в Балтийском море, сообщает Politico.

Российские власти требуют отмены санкций, что, по словам президента Владимира Путина, является необходимым условием для начала переговоров. В Кремле заявляют, что не намерены прекращать традиционные маршруты поставок нефти, указывая на наличие альтернативных вариантов для минимизации последствий ограничений.