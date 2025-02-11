Российская нефть ESPO подешевела для Китая

Китайским НПЗ предлагают закупать российскую нефть ESPO по сниженной цене
Китайским нефтеперерабатывающим заводам предложены условия для закупки российской нефти марки ESPO (ВСТО) по сниженной цене на фоне санкций США, которые осложнили логистику и привели к появлению административных барьеров, сообщает Bloomberg. Поставки нефти с маркой ESPO на март 2025 года торгуются с премией от $2 до $3 за баррель по сравнению с ICE Brent, в то время как в прошлом месяце эта премия составляла более $5 за баррель.
Согласно данным агентства, после введения новых санкций стоимость транспортировки нефти ESPO в Китай возросла в пять раз. В январе 2025 года эта сумма достигала $7 млн, в то время как в начале месяца составляла лишь $1,5 млн. В ответ на эти изменения Reuters сообщал о приостановке закупок российской нефти Китаем и Индией, которые решили увеличить импорт сырья с Ближнего Востока, из Африки и Америки. Это привело к росту цен на топливо и фрахт.
В феврале 2025 года некоторые государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая начали воздерживаться от закупок российской нефти, принимая во внимание риски и последствия работы с маркой ESPO.
10 января 2025 года США ввели новые санкции против российского энергетического сектора, назвав эти меры самыми значительными за всю историю. Под санкции попали, в частности, компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и более 180 судов, которые Вашингтон рассматривал как «теневой флот» для поставок нефти. В ответ на эти меры Европейский Союз также готовит новые ограничения, в том числе разрабатывая юридические основания для захвата танкеров в Балтийском море, сообщает Politico.
Российские власти требуют отмены санкций, что, по словам президента Владимира Путина, является необходимым условием для начала переговоров. В Кремле заявляют, что не намерены прекращать традиционные маршруты поставок нефти, указывая на наличие альтернативных вариантов для минимизации последствий ограничений.