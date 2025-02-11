Минфин раскрыл расходы бюджета РФ на нацпроекты

Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 февраля 2025 года составили 339 млрд рублей или 6,8% от плановых бюджетных назначений.

Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

" П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , и с п о л н е н и е р а с х о д о в ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а н а р е а л и з а ц и ю н а ц и о н а л ь н ы х п р о е к т о в , п о с о с т о я н и ю н а 1 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а , с о с т а в и л о 3 9 9 , 0 м л р д р у б л е й и л и 6 , 8 % о т п л а н о в ы х б ю д ж е т н ы х н а з н а ч е н и й " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" (13,8%), "Кадры" - (11,3%), "Эффективная транспортная система" (11,7%) и "Семья" (9,3%).

Исполнение по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" составило 4,2%, "Экологическое благополучие" - 3,7%, "Молодежь и дети" - 1,9%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 1,6%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 1,3%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 1,1%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 0,9%, "Международная кооперация и экспорт" - 0,3%, "Эффективная и конкурентная экономика" - 0,3%, "Беспилотные авиационные системы" - 0,3%, "Туризм и гостеприимство" - 0,0%, "Средства производства и автоматизации" - 0,0%, "Новые материалы и химия" - 0,0%, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 0,0%, "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" - 0,0%.