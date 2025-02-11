Минфин раскрыл расходы бюджета РФ на нацпроекты

Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 февраля 2025 года составили 339 млрд рублей или 6,8% от плановых бюджетных назначений.
Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 февраля 2025 года, составило 399,0 млрд рублей или 6,8% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.
Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" (13,8%), "Кадры" - (11,3%), "Эффективная транспортная система" (11,7%) и "Семья" (9,3%).
Исполнение по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" составило 4,2%, "Экологическое благополучие" - 3,7%, "Молодежь и дети" - 1,9%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 1,6%.
Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 1,3%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 1,1%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 0,9%, "Международная кооперация и экспорт" - 0,3%, "Эффективная и конкурентная экономика" - 0,3%, "Беспилотные авиационные системы" - 0,3%, "Туризм и гостеприимство" - 0,0%, "Средства производства и автоматизации" - 0,0%, "Новые материалы и химия" - 0,0%, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 0,0%, "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" - 0,0%.