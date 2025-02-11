Bloomberg: заполнение газохранилищ ЕС летом грозит убытками до €3 млрд

Высокие цены на газ в ЕС могут привести к финансовым убыткам размером до €3 млрд при заполнении газохранилищ летом.

Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, неблагоприятные погодные условия привели к тому, что зимой Европа быстрее израсходовала свои газовые запасы.

Ранее агентство Bloomberg писало, что стремительно растущие цены на газ в Европе делают использование нефти в промышленных целях более рентабельным, что потенциально увеличивает спрос на этот вид топлива в регионе.