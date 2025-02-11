Россия возглавила рейтинг G20 по самой низкой безработице

Россия показала самую низкую безработицу среди стран G20 в 2024 году, тогда как наибольший рост безработицы зафиксирован в Канаде, следует из данных национальных статслужб.

Безработица в России была самой низкой среди крупнейших экономик мира, передает РИА «Новости».

За Россией следуют Япония и Мексика с показателем 2,4%, при этом в обеих странах она немного сократилась за прошлый год. В остальных государствах G20 уровень безработицы превысил три процента, а в Южной Африке он достиг двузначных значений в 32,1%.

В большинстве стран G20 безработица уменьшилась или осталась стабильной. Бразилия зафиксировала самое значительное снижение – с 7,4 до 6,2%, оставаясь около многолетних минимумов.

В Италии безработица сократилась на 0,9 процентного пункта до 6,2%. В Индии и Турции доля незанятых также уменьшилась, составив 8,3 и 8,5% соответственно.

Однако в некоторых странах уровень безработицы вырос. Наибольший рост был в Канаде, где показатель поднялся на 0,9 процентного пункта до 6,7%. Южная Корея также столкнулась с увеличением уровня безработицы с 3,2 до 3,7%, максимально с 2021 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия усилила внутреннее производство, достигнув уровня самодостаточности в продовольствии и сократив уровень бедности. Также сообщалось, что безработным в России разрешили подрабатывать без потери пособия, что позволяет им улучшить свое финансовое положение.