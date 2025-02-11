Росстат получит данные с кассовых аппаратов для расчета инфляции

Росстат получит от ФНС данные с кассовых аппаратов для расчета инфляции
Минэкономразвития предлагает разрешить налоговым органам передавать данные контрольно-кассовой техники в Росстат для расчета инфляции.
Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
«Правовое регулирование, предусмотренное законопроектом, направлено на совершенствование межведомственного информационного взаимодействия между ФНС России и Росстатом, которое позволит использовать данные контрольно-кассовой техники для формирования официальной статистической информации о потребительских ценах и индексах потребительских цен», — говорится в пояснительной записке.
В Минэкономразвития пояснили, что Росстат получит деперсонифицированные данные контрольно-кассовой техники. Сейчас эта информация не используются в полной мере для формирования официальной статистики из-за нерешенных вопросов взаимодействия.
В Росстате заявили «Интерфаксу», что предложенная мера позволит использовать для статистики данные обо всех денежных поступлениях, кассовых расчетах, чеках и транзакциях во всех магазинах и торговых точках страны.