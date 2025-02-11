Росстат получит данные с кассовых аппаратов для расчета инфляции

Минэкономразвития предлагает разрешить налоговым органам передавать данные контрольно-кассовой техники в Росстат для расчета инфляции.

Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

« П р а в о в о е р е г у л и р о в а н и е , п р е д у с м о т р е н н о е з а к о н о п р о е к т о м , н а п р а в л е н о ‎ н а с о в е р ш е н с т в о в а н и е м е ж в е д о м с т в е н н о г о и н ф о р м а ц и о н н о г о в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у ФНС России и Росстатом, которое позволит использовать данные контрольно-кассовой техники для формирования официальной статистической информации о потребительских ценах и индексах потребительских цен», — говорится в пояснительной записке.

В Минэкономразвития пояснили, что Росстат получит деперсонифицированные данные контрольно-кассовой техники. Сейчас эта информация ‎не используются в полной мере для формирования официальной статистики из-за нерешенных вопросов взаимодействия.

В Росстате заявили «Интерфаксу», что предложенная мера позволит использовать для статистики данные обо всех денежных поступлениях, кассовых расчетах, чеках и транзакциях во всех магазинах и торговых точках страны.