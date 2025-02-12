Канаде грозят 50-процентные пошлины США

Общий тариф США на канадский импорт может серьезно превысить 25 процентов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

По его данным, запланированные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия прибавятся к другим сборам на канадские товары, что обеспечит скачок общего тарифа до 50 процентов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемыми тарифы на сталь и алюминий, введенные Трампом и предупредил о готовности Оттавы ответить «твердо и решительно». Канадский министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань назвал такие пошлины «совершенно неоправданными», так как от канадских алюминия и стали зависят ключевые отрасли американской экономики.