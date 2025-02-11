В БРИКС опровергли утверждения Трампа о создании единой валюты

Объединение 10 государств БРИКС не занимается сейчас созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп ранее пригрозил странам-участницам введением драконовских пошлин.

« С о з д а н и е т а к о й в а л ю т ы э к о н о м и ч е с к и н е в п о л н е р е а л и с т и ч н о » , - з а я в и л в к о м м е н т а р и и Р И А Н о в о с т и п о с о л п о о с о б ы м п о р у ч е н и я м министерства иностранных дел России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.

Он напомнил, что ранее и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг планы создания единой валюты БРИКС. Глава Белого дома сразу после инаугурации 20 января заявил, что готов ввести 100% торговые пошлины в случае попытке объединения осуществить такой проект. Трамп при этом посчитал, что тем самым в БРИКС намерены потеснить доллар США в международной торговле.

Князев пояснил, что для гипотетической реализации такого плана необходимо было бы унифицировать экономическую политику, включая денежную эмиссию, всех стран-участниц, что на сегодня не представляется возможным.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», посол по особым поручениям уточнил, что на сегодня БРИКС сфокусирован на развитии расчетов в национальных валютах и создании соответствующих трансграничных надежных механизмов, независимых от влияния третьих стран.