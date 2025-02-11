В БРИКС опровергли утверждения Трампа о создании единой валюты
Объединение 10 государств БРИКС не занимается сейчас созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп ранее пригрозил странам-участницам введением драконовских пошлин.
«Создание такой валюты экономически не вполне реалистично», - заявил в комментарии РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.
Он напомнил, что ранее и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг планы создания единой валюты БРИКС. Глава Белого дома сразу после инаугурации 20 января заявил, что готов ввести 100% торговые пошлины в случае попытке объединения осуществить такой проект. Трамп при этом посчитал, что тем самым в БРИКС намерены потеснить доллар США в международной торговле.
Князев пояснил, что для гипотетической реализации такого плана необходимо было бы унифицировать экономическую политику, включая денежную эмиссию, всех стран-участниц, что на сегодня не представляется возможным.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», посол по особым поручениям уточнил, что на сегодня БРИКС сфокусирован на развитии расчетов в национальных валютах и создании соответствующих трансграничных надежных механизмов, независимых от влияния третьих стран.