Индекс Мосбиржи впервые за полгода поднялся выше 3000 пунктов

Днем в понедельник, 10 февраля, индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов на фоне роста российского рынка акций. Как сообщает РИА Новости, такой уровень зафиксирован впервые с 26 июля 2024 года.

Днем 10 февраля рублёвый индекс Мосбиржи рос на 1,29 процента, до 3004,81 пункта. Как отмечает «Интерфакс», такие показатели наблюдаются благодаря улучшению внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, а также на фоне новостей о контактах президентов России и США.

Глава США Дональд Трамп заявил в интервью The New York Post, опубликованном 8 февраля, что уже говорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эту информацию.

Утром 10 февраля нефть Brent подорожал до 75,6 доллара за баррель. Стоимость нефти перешла к росту после спада на прошлой неделе.