В России заблокировали крупнейший агрегатор криптообменников

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru. Об этом сообщила команда сервиса в Telegram-канале.

Сайт агрегатора перестал открываться в России. При проверке через официальный портал РКН сообщается, что ресурс внесен в список запрещенных.

Специалисты BestChange уже работают над решением проблемы с доступом к сайту, отметили в компании. Представители сервиса подчеркнули, что не получали никаких уведомлений или предупреждений о возможных ограничениях.

Старший аналитик BestChange Никита Зуборев в беседе с РБК заявил, что разблокировка может занять около недели, «если все пойдет по стандартному сценарию». По его словам, процедура по снятию запрета уже инициирована, но компания пока не может получить от государственного органа сведения о причинах случившегося, что осложняет ситуацию.

Ранее сервис уже как минимум три раза подвергался блокировке со стороны Роскомнадзора. Это случалось в 2017, 2019 и 2020 годах. Специалисты BestChange успешно обжаловали эти решения.