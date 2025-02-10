Сбер рассказал о поддержке клиентов из приграничных российских регионов

Сбербанк готовится к продлению беспроцентной отсрочки по всем кредитным обязательствам клиентов с приграничных территорий России. Она будет пролонгирована еще на три месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается, клиентам придет соответствующее СМС или push-уведомление. Продление отсрочки не требует подачи заявления в банк, уточнили в кредитной организации. Если клиент не нуждается в продлении срока погашения кредита, он может связаться с банком, позвонив по телефону.

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на коллекторское агентство «Долговой консультант» сообщило, что в России зафиксирован рост объема просроченных ипотечных платежей за январь-ноябрь прошлого года. Показатель к декабрю вырос в 1,5 раза, до почти 102 миллиардов рублей.

Отмечалось, что ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке в денежном выражении ускорилось в 13 раз (+34,87 миллиарда против +3,39 миллиарда) в сравнении с предыдущим годом, в процентном – в десять раз (+52,1% против +5,3%).