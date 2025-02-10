В Приднестровье полностью восстановили подачу газа

Специалистам в области энергетики Приднестровья удалось полностью восстановить газоснабжение бытовых потребителей после месячного перерыва, который произошёл из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПМР в Telegram-канале.

« П о д а ч а г а з а в ч а с т н ы е д о м о в л а д е н и я у с п е ш н о з а в е р ш е н а » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

При этом подключение других объектов продолжается.

На прошлой неделе энергетические компании также сообщили о восстановлении электроснабжения и возобновлении работы централизованного отопления.

Молдавия и Приднестровье столкнулись с энергетическим кризисом после того, как Украина прекратила транзит российского газа 1 января.

В условиях сложившейся ситуации в Приднестровье были введены веерные отключения электроэнергии, а централизованное отопление и газоснабжение оказались приостановлены.

Ранее Молдавия поставила Приднестровью более 5,7 млн куб. м. газа за три дня.