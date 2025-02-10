Экономист заявил об отсутствии влияния уровня ключевой ставки на инфляцию в текущих условиях
На заседании 14 февраля совет директоров Банка России с высокой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким мнением в разговоре с Рамблером поделился экономист Алексей Зубец.
Я, как и основная масса специалистов, считаю, что ключевая ставка не изменится. Напомню, что ранее было указание [президента РФ] Владимира Путина думать головой, прежде чем что-то менять на финансовом рынке, к которому, как я понимаю, Центробанк уже прислушался. Перед прошлым заседанием ЦБ по ставке все выражали мнение, что ее повысят, но этого не произошло. Полагаю, в этот раз в ЦБ тоже подумают, и повышения ставки не будет.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук
Экономические факторы, влияющие на решение Центробанка по ставке, существенно не изменились за последнее время, подчеркнул эксперт.
«Первый фактор — это колоссальные дополнительные бюджетные расходы в несколько триллионов рублей против прошлого года, а также увеличение денежной массы - [денежный агрегат] M2 растет достаточно быстро. Соответственно, увеличение денег в экономике подталкивает инфляцию вверх. Во-вторых, следует отметить, что сейчас существует возможность уронить высокий курс иностранной валюты, например доллара, за счет более активной продажи выручки экспортерами. Но дополнительные нормативы на продажу валютной выручки введены не были, хотя это стоило бы сделать. Если бы доллар упал, то упали бы и цены на импорт, что стало бы фактором, сдерживающим инфляцию. Однако ЦБ и правительство почему-то не хотят увеличивать продажи валютной выручки экспортерами. Наверное, у них есть какие-то резоны… Таким образом, можно говорить о том, что высокий доллар и по-прежнему высокие расходы будут подгонять инфляцию. По крайней мере, в первой половине текущего года она будет достаточно высокой – а дальше посмотрим», – сказал Зубец.
На сегодняшний день уровень ключевой ставки не влияет на инфляцию, подчеркнул специалист.
«Это ситуация, когда «руль отвязан от колес». Его можно крутить и вправо, и влево, а машина будет ехать, куда ей надо, ведь бюджетное финансирование превосходит банковское финансирование. Поэтому в условиях, когда ставка не влияет на инфляцию, ее лучше оставить на месте. Еще лучше – снизить, но на такой шаг ЦБ, скорее всего, не пойдет», - отметил аналитик.
На фоне высокой ключевой ставки банковские депозиты остаются наиболее привлекательным инструментом для инвестиций, добавил Зубец.
«Стройными рядами идем в банки! Да, сейчас можно инвестировать и в ценные бумаги, но фондовый рынок в настоящее время дает, условно, 15% [прибыли]. При этом за счет высокой ставки ЦБ обеспечивает доходность депозитов в 20%. Плюс безрисковость. Кроме того, сейчас есть прогнозы по росту золота. Но, во-первых, тут есть риски – оно все-таки может не вырасти в цене. Во-вторых, у нас еще нет массовых инструментов, связанных с операциями с золотом… Поэтому депозиты – это практически безальтернативный инструмент на сегодняшний день», - заключил экономист.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщили, что в январе уровень одобрения кредитов в банках снизился до 5%.