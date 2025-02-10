Новые пошлины Трампа напугали Азию

План президента США Дональда Трампа ввести новые 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США оказал давление на акции производителей металла. Эта ситуация может нарушить торговые потоки металлов, сообщает Reuters.

Пошлины, которые, по словам Дональда Трампа, будут добавлены к уже существующим пошлинам, озадачили сталелитейные компании Азии. Они заявили, что это повлияет на цены, прибыльность и объемы производства. Кроме того, это может в целом подстегнуть инфляцию и замедлить экономическую активность.

Министерство промышленности Южной Кореи в понедельник сообщило о проведении экстренного совещания с производителями стали в Сеуле для обсуждения мер по минимизации влияния возможных пошлин.

Однако пострадает не только эта страна. Согласно американским данным, Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам являются крупнейшими продавцами стали в США. Канада также является доминирующим поставщиком алюминия в США.