Эксперт оценил планы ЕС по захвату российских судов в Балтийском море

Аналитик: на Западе хотят создавать проблемы для экспорта российской нефти
Сообщения о разработке ЕС юридических мер по захвату судов России в Балтийском море появляются с целью запугать собственников танкеров, рассказал в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Ряд стран, в том числе Европы, хочет играть на повышение, во многом их пугает перспектива остаться с Украиной наедине, потому что президент США Дональд Трамп открыто говорит, что конфликт должен быть закончен и всё дальнейшее содержание и восстановление Украины должна взять на себя Европа. Поэтому многие страны Европы хотят, наоборот, продолжения этого конфликта, эскалации, потому что в рамках продолжения эскалации всё-таки Соединённые Штаты хоть какую-то часть финансирования и вооружения Украины берут на себя. Поэтому им выгодно продолжение этого конфликта и разрастание этого конфликта», — отметил аналитик.
С другой стороны, по его словам, в целом Запад действует по следующей стратегии: они хотят понемногу создавать реальные проблемы для экспорта российской нефти.
Поэтому, как считает Юшков, подобная инициатива укладывается в логику, которую Запад применяет в отношении России.
«И будут предпринимать попытки даже не заблокировать весь экспорт, но повысить стоимость вывоза российской нефти из балтийских портов, портов Ленинградской области для того, чтобы Россия меньше зарабатывала. То есть они повысят стоимость перевозки. Поэтому они запугивают сейчас своими заявлениями собственников танкеров, которые перевозят российскую нефть, чтобы те, в свою очередь, подняли стоимость перевозки для российских компаний», — подчеркнул собеседник RT.
То есть, по мнению аналитика, всё направлено на то, чтобы попытаться лишить Россию дохода.
«Поэтому здесь они, безусловно, поступают вне юридических каких-то нормальных оснований, нарушая Конвенцию по морскому праву ООН. Поэтому явно здесь обострение отношений», — заключил Юшков.
Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщило, что страны Евросоюза, обладающие доступом к Балтийскому морю, разрабатывают юридические меры, которые позволят проводить массовые захваты российских судов, перевозящих нефть.
В качестве причин для задержания рассматриваются экологические или «пиратские» основания.
При этом эксперты и юристы сомневаются, что удастся реализовать эту инициативу, поскольку в ЕС опасаются ответных санкционных мер со стороны Москвы.