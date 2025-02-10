Индия снизит тарифы на товары из США

Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди рассматривает дальнейшее снижение тарифов на импорт американских товаров с целью не допустить ситуации, "похожей на торговую войну с США". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Индия готовит введение дополнительных тарифных льгот в преддверии предстоящего визита Моди в Вашингтон 12-13 февраля и его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

" С н и ж е н и е т а р и ф о в п л а н и р у е т с я к а к м и н и м у м в 1 2 с е к т о р а х и к о с н е т с я э к с п о р т н ы х п о с т а в о к а м е р и к а н с к о г о э л е к т р о н н о г о и м е д и ц и н с к о г о о б о р у д о в а н и я , а т а к ж е н е к о т о р ы х п р о д у к т о в н е ф т е х и м и и . Т е м с а м ы м Н ь ю - Д е л и с т р е м и т с я с т и м у л и р о в а т ь р о с т а м е р и к а н с к о г о э к с п о р т а в И н д и ю , ч т о б ы и з б е ж а т ь п о т е н ц и а л ь н о й т о р г о в о й в о й н ы с В а ш и н г т о н о м , к о т о р у ю С Ш А у ж е в е д у т с К и т а е м " , - з а я в и л о д и н и з и с т о ч н и к о в в и н д и й с к и х п р а в и т е л ь с т в е н н ы х к р у г а х .

По словам другого собеседника The Times of India, на предстоящей встрече Моди и Трампа будет в основном обсуждаться оборонное и технологическое сотрудничество двух стран, возможные подробные переговоры о тарифах состоятся позже.

США - крупный торговый партнер Индии. В 2023-2024 финансовом году товарооборот между странами составил $118 млрд. Торговый баланс был в пользу Индии с положительным сальдо в размере $32 млрд. Принятый в конце января бюджет Индии на начинающийся 1 апреля 2025-2026 финансовый год предусматривает снижение пошлин на ряд импортируемых товаров от электроники до текстиля, что стало первым серьезным шагом правительства страны в этом направлении за последние годы. Снижение пошлин, в частности, коснулось мотоциклов производства американской компании Нarley Davidson, на чем постоянно настаивал Трамп во время своего первого президентского срока.

1 февраля Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, на товары из КНР вводятся пошлины в размере 10%. В ответ на эти меры Госсовет КНР издал указ, согласно которому с 10 февраля 2025 года страна вводит пошлины на импорт американских энергоресурсов.