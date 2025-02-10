Что будет с рублём после неожиданного укрепления: прогноз курса валют на неделю

Рубль завершил пятничные внебиржевые торги неожиданным укреплением. В начале недели доллар закрепился выше уровня 100 ₽, однако уже в среду опустился ниже 98 ₽, а по итогам недели остановился на отметке 97,01 ₽ за доллар. Американская валюта за неделю потеряла 1,58 ₽. Официальный курс ЦБ снизился на 0,64 ₽, до 97,27 ₽ за доллар.

Что будет с рублем после неожиданного укрепления
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На этой неделе ситуация на внутреннем валютном рынке не изменится. Курс будет пытаться вернуться к более справедливым уровням, ожидает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

«Однако позитивный новостной фон и активность продаж со стороны экспортёров могут и дальше сдерживать это движение. Допускаем сохранение курсовой волатильности», рассказал он «Коммерсанту».

Локальный пик укрепления пройден, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

«Несмотря на общее укрепление рубля, которое началось в январе, мы ожидаем постепенного его ослабления ближе к весне. В течение недели курс будет находиться в диапазоне 95100 за доллар», прогнозирует эксперт. «В настоящее время мы наблюдаем укрепление рубля, частично обусловленное операциями carry trade. Высокая процентная ставка в России делает привлекательным для инвесторов заимствование в юанях, конвертацию в рубли и последующее размещение средств под более высокую доходность. Этот фактор, вероятно, будет поддерживать курс рубля до заседания Банка России 14 февраля», добавляет директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков.

Он ожидает, что курс рубля будет находиться в диапазоне 97–98 ₽ за доллар.

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Коммерсант