Путин назвал условие для развития экономики и обороноспособности России

Для модернизации экономики и обеспечения обороноспособности страны необходимо в полной мере задействовать уникальный потенциал российской атомной отрасли. Об этом в ходе заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин.

Текст приветствия российского лидера озвучил помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко.

« В а ж н о , ч т о б ы у н и к а л ь н ы й п о т е н ц и а л и п о и с т и н е н е и с ч е р п а е м ы е и н н о в а ц и о н н ы е в о з м о ж н о с т и а т о м н о й п р о м ы ш л е н н о с т и с е г о д н я в п о л н о й м е р е б ы л и з а д е й с т в о в а н ы в ц е л я х м о д е р н и з а ц и и н а ц и о н а л ь н о й э к о н о м и к и , о б е с п е ч е н и я о б о р о н о с п о с о б н о с т и и э н е р г е т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и с т р а н ы » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По словам президента, атомной отрасли важно обратить внимание на подготовку современных квалифицированных кадров.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что для развития технологий и роста экономики России необходимо улучшать качество образования в стране. По его словам, государство теряет темпы роста, когда качество образования снижается. Он добавил, что в ближайшее время правительство затронет вопрос разработки стратегии развития образования.