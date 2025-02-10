В России оценили перспективы повышения ключевой ставки

На первом в этом году заседании, которое состоится в предстоящую пятницу, 14 февраля, Центробанк РФ оставит ключевую ставку на уровне 21%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Участниками консенсус-опроса стали 23 специалиста. Эксперты отмечают снижение темпов выдачи кредитов в розничном и корпоративном секторах. Это может стать причиной для отказа от повышения ставки, подчеркивают они.

В Россельхозбанке отметили, что в ноябре рост корпоративного кредитования замедлился до 1% по сравнению с 1,5% в предыдущем месяце. Это связано с высокими процентными ставками и погашением кредитов, взятых ранее для выполнения государственных заказов, добавили в кредитной организации. Также там заявили, что потребительское кредитование сократилось на 1,9%.

По мнению опрошенных специалистов, текущее состояние экономики не требует изменения процентной ставки. В «Т-инвестициях» отмечают, что ситуация в экономике уже не выглядит как перегрев, но при этом ключевая ставка остается высокой.

В рейтинговой службе НРА обращают внимание на то, что вероятность дефолтов увеличивается, и это может привести к тому, что регулятор сохранит ключевую ставку.

На последнем совещании, которое прошло 20 декабря 2024 года, совет директоров ЦБ принял решение прекратить повышение ключевой ставки, оставив ее на максимальном уровне в 21%.