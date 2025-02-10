Россия резко увеличила поставки титана в Китай

Объем экспорта российского титана в Китай по итогам 2024 гола вырос на 44% относительно аналогичного периода 2023 года, до 3700 т, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение Главного таможенного управления КНР.

Как отмечает издание, большая часть поставок пришлась на готовые изделия. Всего в прошлом году Пекин потратил на эти цели примерно $89 млн, что ниже уровня трат по сравнению с показателем 2023 года на -1,4%.

По данным исследования Чжэцзянского университета торговли и промышленности, пишет газета, Китай по-прежнему остается крупнейшим производителем губчатого титана (первичное металлургическое сырье). На него приходится около трети всего рынка титана. Однако Китай вынужден закупать этот металл в других странах, поскольку страна не покрывает внутренние потребности в готовых изделиях из-за роста спроса в аэрокосмической, химической отраслях и в машиностроении.

Во второй половине января агентство ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР написало, что в 2024 году Китай увеличил импорт российской нефти на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.