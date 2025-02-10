Россиян призвали не ждать скорой отмены санкций США

Переизбранный президент США Дональд Трамп не сможет самостоятельно отменить антироссийские санкции в ближайшее время. Об этом заявил турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр, его слова приводит РИА Новости.

Снятие антироссийских санкций не является приоритетной целью для новой администрации Белого дома. Для властей США есть более важные вопросы, включая перспективы членства Украины в НАТО, предоставление гарантий безопасности Киеву, возможность ввода миротворцев ООН в республику и так далее.

« Я н е д у м а ю , ч т о с а н к ц и и п р о т и в Р о с с и и б у д у т о т м е н е н ы в б л и ж а й ш е е в р е м я » , — р е з ю м и р о в а л Х а з ы р .

Кроме того, добавил аналитик, для отмены антироссийских санкций Трампу необходимо будет заручиться поддержкой Конгресса США. На этом фоне «немедленное» снятие ограничений против РФ станет для президента США трудной задачей. Вероятная встреча лидеров двух стран — Трампа и Путина — вовсе не означает, что санкции будут отменены в обозримом будущем.

« Т р а м п н е м о ж е т о т м е н и т ь с а н к ц и и с а м о с т о я т е л ь н о » , — з а к л ю ч и л Х а з ы р .

В середине января 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники раскрыло детали плана Трампа по санкциям против России ради мирной сделки по Украине. Собеседники отмечали, что у властей США есть два основных подхода. Первый подразумевает частичное ослабление ограничений в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Речь, в частности, идет о выдаче генеральных лицензий или повышении потолка цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов за баррель. Второй же подход предполагает усиление санкционного давления на экономику РФ. При этом, к какому именно подходу в большей степени склоняются представители администрации Трампа, агентство раскрывать не стало.