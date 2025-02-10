Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отказывался от поставок газа из России в Германию, сообщает «РЕН ТВ».

Глава правительства ФРГ обвинил в сложившейся в стране экономической ситуации российские власти.

Властям Германии невыгодно принимать решение о демонтаже «Северных потоков», так как промышленность страны и так страдает на фоне санкций и политических решений руководства, сообщил в разговоре с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.