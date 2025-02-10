Украине приходится закупать дорогой газ у ЕС

Bloomberg: Киеву приходится закупать дорогой газ у ЕС
Сокращение добычи газа вынудило Украину закупать его по высокой цене у стран — участниц Европейского союза.
Такую информацию приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники и данные об энергетике объединения.
«Украина вынуждена закупать дорогостоящий газ у ЕС, поскольку добыча в стране сократилась из-за разрушения газовой инфраструктуры в результате российских атак».
Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия усложнила Киеву доступ к газовым запасам.