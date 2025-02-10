Президент Эстонии призвал принять радикальные меры в отношении России
Президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз «еще больше укрепить свою независимость» от Москвы и рассмотреть в том числе возможность полного запрета на торговлю с Россией. Публикация появилась на его странице в соцсети X.
«Европейскому союзу следует еще больше укрепить свою независимость и прекратить импорт всех российских энергоносителей в ЕС. Нам следует даже серьезно рассмотреть возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России», — написал Карис.
С таким заявлением он выступил по случаю синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.
9 февраля латвийский президент Эдгар Ринкевич заявил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.
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Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.