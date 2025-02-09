В Германии заподозрили, что Абрамович уклоняется от санкций

Прокуратура Германии подозревает, что российский миллиардер Роман Абрамович уклоняется от санкций. Об этом пишет Der Spiegel.

Внимание следователей привлекли вилла в Гармиш-Партенкирхене, два Bugatti, Mercedes-Benz и Lamborghini. Имущество бизнесмена в Баден-Вюртемберге было заморожено несколько месяцев назад. Стоимость автомобилей, которые хранятся в центре по продаже старинных и спортивных автомобилей в Оберзульме, оценивается в несколько миллионов евро.

Кроме того, виллу в Гармиш-Партенкирхене обыскали правоохранители и конфисковали несколько произведений искусства «в качестве доказательств». Местные жители уверяют, что периодически видят на вилле самого Абрамовича и его гостей.

В начале февраля сообщалось, что Европейский союз изменил формулировку обоснования введенных санкций против Романа Абрамовича, чье состояние, по данным Forbes, составляет $9,7 млрд. Абрамович пытался оспорить наложенные на него санкции, но в конце 2023 года суд ЕС вынес решение, не поддержав его требования.