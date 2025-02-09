В США сильно подорожали яйца

По данным Минсельхоза США, с начала года цены на яйца выросли на 22%. То есть на 128 рублей за 12 штук. Разброс цен в переводе на рубли составляет от 415 до 1200 рублей за дюжину. Из-за ажиотажного спроса в магазинах полки с яйцами стоят пустыми. В сети обсуждают ограбление продуктового грузовика, перевозившего яйца. Неизвестные украли яиц на 40 тысяч долларов.

Цены на яйца в США бьют рекорд за рекордом. Причина — распространение по стране птичьего гриппа, пишут местные СМИ. Он преследует американских фермеров с января 2022 года. С начала эпидемии, по данным Associated Press, по всей стране были уничтожены порядка 156 миллионов кур и других домашних птиц, причем не только из-за болезни, но и в профилактических целях. В конце прошлого года вспышка гриппа обострилась, и в ноябре-декабре пришлось избавляться от 17 млн птиц. По данным Минсельхоза США, с начала года цены на яйца выросли на 22% или на доллар 28 центов. То есть на 128 рублей за 12 штук. Разброс цен по нынешнему курсу составляет от 415 до 1200-сот рублей за дюжину, если они органические. Из-за ажиотажного спроса в некоторых магазинах яйца пропали с полок. Говорит жительница Техаса Татьяна:

« Р а н ь ш е м о ж н о б ы л о к у п и т ь д ю ж и н у я и ц , д о п у с т и м к а к и е - т о в н е б р е н д о в ы е , в о л м а р т о в с к и е и л и е щ е к а к и е - т о в м е с т н ы х м а г а з и н а х м о ж н о б ы л о к у п и т ь з а 2 - 2 . 5 0 , н у , м о ж е т з а т р е ш к у . Т е п е р ь ц е н а п о д с к о ч и л а б у к в а л ь н о д о 6 - 7 д о л л а р о в з а т а к у ю к о р о б о ч к у я и ц , а у ж д о 1 7 е щ е к а к и е - т о , т о о б э т о м м н е к а ж е т с я и р е ч и н е и д е т . Н а р о д с к у п а е т я й ц а . Я с л ы ш а л а , к т о - т о х о д и л в м а г а з и н и с к а з а л , ч т о п о л к и п у с т ы е . П о т о м у к а к с л у х и х о д я т , ч т о п т и ч и й г р и п п в р о д е б ы г у л я е т п о п т и ц е ф а б р и к а м , о п я т ь ж е э т о в с е в о з б у ж д а е т л ю д е й . Т а к о й ж е к р и з и с , к а к с т у а л е т н о й б у м а г о й к о г д а - т о б ы л в о в р е м я к о в и д а , т о е с т ь н а б л ю д а е т с я т о ж е с а м о е у н а с т е п е р ь и с я й ц а м и . Э т о в о б щ е м - т о т а к о й п р о д у к т м а с с о в ы й , з н а е т е , к а к х л е б , я й ц а , м о л о к о . В п р и н ц и п е в о о б щ е в о з р о с л а п р о д у к т о в а я к о р з и н а в ц е н е , т о е с т ь т ы и д е ш ь в м а г а з и н , и т ы о с т а в л я е ш ь 2 0 0 д о л л а р о в л е г к о , н и ч е г о н е к у п и в . Т о е с т ь п о в ы ш е н и е о п я т ь ж е н а у р о в н е п о в ы ш е н и я о б щ и х ц е н н а п р о д у к т ы , н о ч т о б ы к а к и е - т о э к с т р е м а л ь н ы е э к с ц е с с ы п р о х о д и л и с е й ч а с с я й ц а м и , п о к а э т о г о е щ е н е в и д н о , п о к р а й н е й м е р е , з д е с ь » .

В Нью-Йорке цены поднялись до 12 долларов за упаковку органических яиц в магазинах Whole Foods. Причем в некоторых торговых точках этой сети установлен лимит на покупку — не более трех коробок. Говорит жительница Нью-Йорка Диана Лесничая:

« М ы к а к р а з с п о д р у г о й о б с у ж д а л и , ч т о о н а н и к о г д а н е п о к у п а л а о п р е д е л е н н ы е к о н к р е т н ы е я й ц а , к о т о р ы е с т о и л и у с л о в н о т р и д о л л а р а , и т у т о н а з а ш л а в м а г а з и н и у в и д е л а , ч т о о н и с т о я т в о с е м ь в н е з а п н о . Р я д о м с т о я л к а к р а з д р у г о й п о к у п а т е л ь и о н г о в о р и т : с л у ш а й т е , я з а ш е л у ж е в о в т о р о й м а г а з и н , и т а м р о в н о т а к а я ж е с и т у а ц и я . Е с т е с т в е н н о , с а м ы м и х о р о ш и м и с ч и т а ю т с я о р г а н и к а и л и ф е р м е р с к и е я й ц а , и т а м п р а в д а ц е н а у ж е д о л л а р з а я й ц о г д е - т о п р и м е р н о с о с т а в л я е т . В и н о й в с е м у п т и ч и й г р и п п , в С М И к о н е ч н о ж е в о с н о в н о м о б с у ж д а ю т е г о , и г о в о р я т , ч т о с и т у а ц и я с п о д о р о ж а н и е м я и ц в р е м е н н а я и ц е н ы у п а д у т в н и з . В о о б щ е в п р и н ц и п е Ш т а т а м с в о й с т в е н н о , к о г д а к а к о й - т о в о п р о с р а з р е ш а е т с я , л и б о ц е н ы н а н е ф т ь м е н я ю т с я , б е н з и н п а д а е т в ц е н е , с я й ц а м и б у д е т в п р и н ц и п е т о ж е с а м о е . Н о т у т к а к р а з в с е о б с у ж д а ю т , н а э т о й н е д е л е о б о к р а л и г р у з о в и к с я й ц а м и в П е н с и л ь в а н и и , т а к в о т с т о и м о с т ь в 4 0 т ы с я ч д о л л а р о в . О ч е н ь м н о г о м е м о в п о я в и л о с ь в с о ц с е т я х а м е р и к а н с к и х , ч т о д е в у ш к и , в ы б и р а й т е п а р н е й , к о т о р ы е в м а г а з и н е х о д я т с о г р о м н ы м к о л и ч е с т в о м з а к у п л е н н ы х я и ц , э т о о з н а ч а е т , ч т о у н и х с ф и н а н с а м и т о ч н о в с е х о р о ш о . Е с т ь и т е , к о т о р ы е п о 1 0 , 1 1 , 1 2 д о л л а р о в , н а э т у ц е н у к а к п р а в и л о в л и я е т у ж е р а з м е р я и ц , т а м о н и п о к л а с с а м д е л я т с я , е с т ь с у п е р б о л ь ш и е , е с т ь п о м е н ь ш е . Ц е н ы о б ы ч н о , к а к т о л ь к о в А м е р и к е ч т о - т о д о р о ж а е т , н а ч т о - т о е с т ь д е ф и ц и т о п р е д е л е н н ы й , к а к п р а в и л о , э т о к а с а е т с я с р а з у и м а г а з и н о в , и р е с т о р а н о в , н о п о т о м ц е н а в с е р а в н о и д е т в н и з » .

Цены действительно удивляют, говорит житель Нью-Йорка Эллиот Гойхман:

« П о ш е л и п е р е п р о в е р и л , ч т о д е й с т в и т е л ь н о н а р а з л и ч н ы е у п а к о в к и я и ц ц е н ы в о з р о с л и , и е с л и с р а в н и т ь , н а п р и м е р , с о к т я б р е м п р о ш л о г о г о д а , п р и м е р н о н а 4 0 % п о д с к о ч и л и . Н о л ю д и о п т и м и з и р у ю т п о - р а з н о м у . Е с л и к т о - т о , н а п р и м е р , р а н ь ш е п о к у п а л я й ц а о т к у р и ц с в о б о д н о г о в ы п а с а и л и о р г а н и ч е с к и е , м о ж е т б ы т ь о н и п е р е х о д я т н а б о л е е д е ш е в ы е . М о ж е т б ы т ь н а ч и н а ю т п о к у п а т ь б о л е е к р у п н ы е у п а к о в к и , п о т о м у ч т о в к р у п н ы х у п а к о в к а х ц е н а н е с и л ь н о и з м е н и л а с ь п о с р а в н е н и ю с о к т я б р е м . Н о у д и в и т е л ь н о , п о т о м у ч т о я з а м е т и л , ч т о у н е к о т о р ы х о н л а й н - р и т е й л е р о в т е п е р ь д а ж е п и ш у т ц е н ы н а о д н у ш т у к у я й ц а , ч т о б ы л ю д и , г л я д я н а ц е н ы у п а к о в о к п о 1 2 , п о 1 8 , п о 2 4 , м о г л и п о н я т ь , с к о л ь к о ж е в с е - т а к и э т о п о л у ч и т с я в п е р е с ч е т е н а о д н о я й ц о » .

В прошлые выходные полки холодильников ShopRite в Бруклине были почти полностью пусты, оставшиеся запасы стоили около $1 за яйцо. В Чикаго некоторые продуктовые магазины, включая Aldi, ограничили покупки двумя коробками яиц.