США и КНР оказались на грани торговой войны

Торговая война между Китаем и США, которая активно велась во время первого срока Дональда Трампа, может возобновиться в понедельник, 10 февраля, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что президент США ввел добавочные 10%-е пошлины на товары из Китая.

Журналисты пояснили, что 10 февраля вступают в силу ответные торговые пошлины со стороны Пекина, затрагивающие американские товары на общую сумму в $14 млрд.

Чжан Яншен, эксперт Китайского международного экономического центра, заметил, что действия Пекина и Вашингтона привели к новому витку торговой войны между державами.

По мнению аналитиков, «тактика шока», столь любимая Трампом и нацеленная на то, чтобы заставить противников быстро реагировать и принимать нужные шаги, привела к тяжелым последствиям для отношений сторон.

Ма Вэй, исследователь Института изучения США, заявил, что Пекин настаивает на равных переговорах и исключает подписание соглашений под давлением со стороны других стран.