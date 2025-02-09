Стало известно о рекордных поставках российского шоколада в США

Россия по итогам прошлого года почти в 3 раза увеличила поставки шоколада в США, они достигли максимума с 2021 года. Об этом свидетельствуют данные американской статистической службы, сообщает РИА Новости.

В прошлом году российские производители поставили в США шоколад на 2,6 миллиона долларов. Это наибольший объем с 2021 года.

В основном импортировались шоколадные конфеты (около 80% всех закупок). Также ввозились шоколадные изделия с начинкой и без (19%).

США являются крупнейшим импортером шоколада в мире. В прошлом году в страну ввезли рекордное количество продукции, поставки оценили в 4,8 млрд долларов. Главными экспортерами стали Канада ( 2,7 млрд долларов), Мексика (677 млн) и Бельгия (251 млн).

На этой неделе стало известно, что российские компании увеличили производство кондитерских изделий в 2024 году на 4,2%.