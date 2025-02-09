Причину проблем Украины с газоснабжением объяснили

Украина испытывает проблемы с газоснабжением из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по компрессорным станциям. Так объяснил причину директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, его слова приводит РИА Новости.

Запасов топлива у Украины достаточно, однако из-за обстрелов не хватает давления для подъема газа из хранилищ.

« Б ы л и а т а к о в а н ы к о м п р е с с о р н ы е с т а н ц и и , и с е й ч а с с н а ш и х м е с т о р о ж д е н и й м ы н е м о ж е м п о д н и м а т ь с т о л ь к о г а з а , с к о л ь к о н у ж н о и с к о л ь к о м ы п р и в ы к л и » , — п о я с н и л Харченко.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что «Нафтогазу» в экстренном порядке придется закупать энергоресурсы, так как собственной добычи и запасов в подземных хранилищах (G{U) не покроют потребление. Цена топлива окажется вдвое дороже, подчеркнул он.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко оценил требуемое количество газа в миллиард кубометров. Экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что объемы газа в хранилищах Украины снизились до почти критической отметки в десять процентов. Если грянут морозы, имеющегося газа не хватит для прохождения зимы, констатировал он.

По данным украинского Forbes, «Нафтогаз» уже начал импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Речь пока идет о небольших объемах поставок, но, по оценкам экспертов, на решение вопроса может понадобиться до 500 миллионов евро.