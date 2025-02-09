Россия отказалась платить 1,2 млрд долларов в ЕЭК ООН: что это за организация

Правительство РФ приняло предложение МИД не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за 2024 год. При этом оборот организации составляет около 50 млн долларов США, где Россия занимает одно из лидирующих мест по донорству. Так, страна ежегодно вносит в организацию 1,2 млн долларов. Что такое ЕЭК ООН, для чего вообще существует эта организация — в материале URA.RU.

Что такое ЕЭК ООН

ЕЭК ООН является одной из пяти региональных комиссий Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). Штаб-квартира ЕЭК ООН расположена в Женеве (Швейцария), в здании Дворца наций. Годовой бюджет комиссии составляет около 50 миллионов долларов США.

История создания ЕЭК ООН началась с первой сессии 11 декабря 1946 года, на которой Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, рекомендующую Экономическому и Социальному Совету «в целях оказания эффективной помощи разорённым войною странам» рассмотреть вопрос о создании Экономической комиссии для Европы.

28 марта 1947 года ЭКОСОС принял резолюцию 36 (IV), которой была учреждена Экономическая комиссия для Европы. Мандат комиссии, сформулированный в этой резолюции, заключался в том, чтобы «…участвовать в облегчении совместных действий, направленных к экономическому восстановлению Европы, к поднятию уровня экономической деятельности Европы и к поддержанию и укреплению экономических отношений европейских стран как между собой, так и с другими странами мира».

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Что делает ЕЭК ООН

ЕЭК ООН проводит сессию раз в два года. Во время этой сессии Комиссия принимает решения о своей деятельности в предстоящие годы и о рекомендациях, которые она представит вышестоящему органу — ЭКОСОС.

ЕЭК ООН служит для правительств региональным форумом для разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации действий и облегчения обмена мнениями между государствами-членами. Выполняя эту функцию, ЕЭК ООН обеспечивает гарантии безопасности и качества потребителям, помогает охранять окружающую среду, упрощает процедуры торговли, а также способствует более тесному единению государств-членов внутри региона и их более полной интеграции в мировую экономику.

Кто входит в состав ЕЭК ООН

В момент создания Комиссии в её состав вошло 18 стран, к 1991 году их число возросло до 34, а после распада Советского Союза количество членов ЕЭК увеличилось до текущих 56. В состав комиссии входят не только европейские государства, но также США, Канада, Израиль и центральноазиатские государства СНГ.

Россия не будет платить взнос

Правительство Российской Федерации приняло предложение Министерства иностранных дел РФ не выплачивать взнос в ЕЭК ООН за 2024 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

« П р и н я т ь п р е д л о ж е н и е М И Д а Р о с с и и , с о г л а с о в а н н о е с М и н ф и н о м Р о с с и и , н е в ы п л а ч и в а т ь в з н о с в Е в р о п е й с к у ю э к о н о м и ч е с к у ю к о м и с с и ю О р г а н и з а ц и и О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й з а 2 0 2 4 г о д » , — г о в о р и т с я в д о к у м е н т е .

Сколько Россия платила в ЕЭК ООН и для чего

Россия оказывает поддержку ЕЭК ООН, являясь одним из крупнейших доноров организации. С 2008 года Россия ежегодно вносит в бюджет ЕЭК ООН добровольный взнос в размере 1,2 млн долларов США.

Вклад России в деятельность ЕЭК ООН высоко ценится государствами-членами и руководством Комиссии.

" Г о с у д а р с т в а - ч л е н ы и Р у к о в о д с т в о К о м и с с и и в ы с о к о ц е н я т в е с о м ы й в к л а д н а ш е й с т р а н ы в м н о г о с т о р о н н и е у с и л и я п о р е а л и з а ц и и П о в е с т к и д н я в о б л а с т и у с т о й ч и в о г о р а з в и т и я н а п е р и о д д о 2 0 3 0 г о д а " , — п о д ч е р к и в а е т с я в с о о б щ е н и и о р г а н и з а ц и и .

Этот вклад особенно значим в условиях глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19, сказано на сайте Постоянного представительства РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Средства, предоставляемые Россией, направляются на финансирование проектов, которые способствуют достижению Целей устойчивого развития и поддержке экономической интеграции, энергетики, транспорта и других ключевых сфер в регионе Евразии.