Эксперты рассказали, повысит ли ставку ЦБ на следующем заседании

На предстоящем заседании Совета директоров Банка России 14 февраля ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 21% годовых. Таким прогнозом поделились эксперты ТАСС. Они также рассматривают возможность ее повышения до 22-23%, однако считают этот сценарий маловероятным.

« С о в е т д и р е к т о р о в Б а н к а Р о с с и и с б о л ь ш о й в е р о я т н о с т ь ю с о х р а н и т к л ю ч е в у ю с т а в к у н а у р о в н е 2 1 % г о д о в ы х » , — п е р е д а е т а г е н т с т в о .

При этом отмечается вероятность повышения ставки в рамках 1-2 процентных пунктов.

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На последнем заседании в декабре Банк России удивил рынок, сохранив ставку на уровне 21% годовых, несмотря на прогнозы о ее повышении до 23-25%. Принимая решение о ставке в декабре, Банк России отмечал, что произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий от повышения ставки оказалось более существенным, чем предполагалось, пишет агентство.