Китай столкнулся с максимальным ростом инфляции

Потребительская инфляция в Китае в январе ускорилась до самого высокого уровня за пять месяцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное бюро статистики.

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Оказалось, что индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и топливо, в январе выросла до 0,6 процента.

Цены на авиабилеты выросли почти на 9 процентов, а в сфере туризма инфляция составила 7 процентов. Стоимость билетов в кино и на представления увеличилась на 11 процентов.

Ранее сообщалось, что в среднем за десятилетие до пандемии коронавируса инфляция в Китае составляла 3,4 процента. Однако за последние несколько лет ситуация изменилась из-за жилищного кризиса, который уничтожил сбережения домохозяйств на 18 триллионов долларов.