Зеленский предложил создать газовый хаб на Украине

Зеленский: Украина готова стать хабом для поставок газа в Евросоюз
Владимир Зеленский заявил о готовности Киева стать газовым хабом для Евросоюза. Слова главы государства передает Telegram-канал офиса президента республики.
«Мы готовы и хотим – хотим иметь контракты по поставкам в Украину сжиженного газа. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы. Мы с удовольствием готовы поддерживать контракт со странами Европейского Союза», – сказал Зеленский.
Он отметил, что данную идею поддерживают американские партнеры.
Украинский лидер подчеркнул, что реализация этого плана обезопасит Украину и всю Европу.
«Думаю, что это тоже часть безопасности для Украины и Европы. Потому что это не российский газ», – резюмировал Зеленский.
Накануне спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова поставлять азербайджанский газ в Европу. Он подчеркнул, что речь идет именно об азербайджанском газе, исключая любые варианты транспортировки под видом азербайджанского топлива из иных источников.