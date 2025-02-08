Путин поручил отменить НДС для некоторых товаров

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) передачи продовольствия и товаров организациям, деятельность которых направлена на благотворительность. Это следует из официального документа.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы ... об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям...» — сказано в документе. Текст опубликован на сайте Кремля.

Ранее в Госдуме раскрыли, кому в 2025 году положен налоговый вычел до одного миллиона рублей. Так, в России начнут действовать новые положения, касающиеся налоговых вычетов для лиц, приобретающих недвижимость через ипотечное кредитование и уплачивающих высокие тарифы налога на доходы физических лиц. Благодаря предстоящим изменениям предельная сумма налогового вычета будет увеличена до 1,1 миллиона рублей.