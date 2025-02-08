Россиянам объяснили, чего ждать от курса доллара
Курс доллара США в России может опуститься до 93 рублей, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. По его словам, которые приводит Lenta.ru, укреплению рубля будут содействовать тренды, связанные с активизацией продаж валюты экспортерами и высокой процентной ставкой.
Я допускаю, что еще сильнее может укрепиться рубль — в интервале 93-95 за доллар. Это возможно, но мне кажется, что это будет длиться недолго, потому что есть фундаментальные факторы, связанные с тем, что так или иначе спрос на доллар превышает предложение доллара в России, — пояснил эксперт.
Он пояснил, часть поставщиков предпочитает получать за отгруженную в Россию продукцию доллары. Из-за этого растет спрос на валюту. Эта закономерность, считает он, никуда не денется. В этой связи он советует тем, кому нужны наличные доллары, воспользоваться ситуацией и приобрести их сейчас.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее пояснил, что сильное влияние на курс доллара в России оказывает политика Центрального банка. Он подчеркнул, что рубль определяется балансом спроса и предложения. По его словам, желания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной являются более важным фактором, чем любые дипломатические усилия.