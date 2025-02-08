Россиянам объяснили, чего ждать от курса доллара

Курс доллара США в России может опуститься до 93 рублей, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. По его словам, которые приводит Lenta.ru, укреплению рубля будут содействовать тренды, связанные с активизацией продаж валюты экспортерами и высокой процентной ставкой.

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Я д о п у с к а ю , ч т о е щ е с и л ь н е е м о ж е т у к р е п и т ь с я р у б л ь — в и н т е р в а л е 9 3 - 9 5 з а д о л л а р . Э т о в о з м о ж н о , н о м н е к а ж е т с я , ч т о э т о б у д е т д л и т ь с я н е д о л г о , п о т о м у ч т о е с т ь ф у н д а м е н т а л ь н ы е ф а к т о р ы , с в я з а н н ы е с т е м , ч т о т а к и л и и н а ч е с п р о с н а д о л л а р п р е в ы ш а е т п р е д л о ж е н и е д о л л а р а в Р о с с и и , — п о я с н и л э к с п е р т .

Он пояснил, часть поставщиков предпочитает получать за отгруженную в Россию продукцию доллары. Из-за этого растет спрос на валюту. Эта закономерность, считает он, никуда не денется. В этой связи он советует тем, кому нужны наличные доллары, воспользоваться ситуацией и приобрести их сейчас.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее пояснил, что сильное влияние на курс доллара в России оказывает политика Центрального банка. Он подчеркнул, что рубль определяется балансом спроса и предложения. По его словам, желания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной являются более важным фактором, чем любые дипломатические усилия.