Назван уровень безработицы в РФ в декабре

Уровень безработицы в РФ в декабре составил 2,3%
Уровень безработицы в России в декабре 2024 года не изменился по сравнению с ноябрем и составил 2,3%, следует из данных Росстата.
"В декабре 2024 года 1,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - отмечается в материалах Росстата.
В декабре 2024 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 52,3%, при этом уровень безработицы среди женщин (2,5%) был выше уровня безработицы среди мужчин (2,2%).
Из 1,8 млн безработных около 1,2 млн составляют городские жители, 0,6 млн - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,3%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,1%).
На долю молодежи в возрасте до 25 лет среди безработных приходится 19,8%, на лиц в возрасте 50 лет и старше - 21,6%, на лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 28,8%.